Ochoa, l'agente svela: "Avevamo un accordo con il Napoli, ecco perchè è saltato tutto"

Guillermo Ochoa si è trasferito da poche settimane alla Salernitana, diventando subito protagonista con la maglia granata nelle prime due uscite stagionali.

Jorge Berlanga, agente di Ochoa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca Claro svelando anche un retroscena di calciomercato sul Napoli:

"È molto felice per l’inizio di questa avventura a Salerno, vuole continuare così e godersi la Serie A. Gli è sempre piaciuta l’Italia, quindi ne approfitterà. Sì, c’era già stata la possibilità di venire a giocare qui, tanti club si erano mossi per lui. Il più interessato? Il Napoli di Carlo Ancelotti. C’era anche stato un accordo verbale con il club di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine lo Standard Liegi fece un passo indietro e l’affare non si concretizzò con gli azzurri. Ci era dispiaciuto non arrivare in Italia»