Il nuovo tecnico della SSC Napoli Luciano Spalletti sta facendo le sue valutazioni a 360 gradi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a breve terminerà il casting per il suo staff, in cui dovrebbe entrare ( come vice allenatore) l’ex centrocampista cileno David Pizarro. Imminente il primo vertice di mercato con il presidente e il ds Giuntoli, che precederà l’inizio degli Europei. Si fa già sul serio.