Nuovo portiere del Napoli, Elia Caprile 'si offre': "Il mio sogno è giocare al Maradona con gli azzurri!"

Calciomercato Napoli - Il giovane portiere che in estate compirà 21 anni, Elia Caprile, è stato accostato anche al futuro della porta della SSC Napoli. Il giovane portiere classe 2001 è di proprietà del Leeds ma nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Pro Patria con 12 clean sheet: "Sono uno dei portieri più giovani del campionato. La Pro Patria ci ha creduto sul serio. Alcune squadre si sono tirate indietro perché ero troppo giovane o perché non mi conoscevano, loro no. Sono fiero di questa stagione".

Elia Caprile

Elia Caprile si offre al Napoli

Ma il sogno di Elia Caprile è giocare nel Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Come racconta nell'intervista a Cronache di Spogliatoio. Il giovane portiere è in prestito dal Leeds, tra un mese si siederà al tavolo con il suo agente e deciderà il futuro: