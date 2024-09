Nuovo numero di maglia di Osimhen al Galatasaray? La scelta

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen lascia il Napoli per firmare con il Galatasaray in prestito, il calciatore nigeriano ha già scelto il suo nuovo numero di maglia e nelle prossime ore sarà svelato come spiega Buchi Laba, di Wazobia Max Tv:

"Video completati! Il servizio fotografico è attualmente in corso! Presto condividerò il numero di maglia che Victor Osimhen indosserà al Galatasaray... Lo ha richiesto personalmente e spiegherò le ragioni della richiesta. Intanto, domani volerà per la Nigeria...".