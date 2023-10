Nuovo allenatore Salernitana: incontro in corso con Inzaghi

Un altro club di Serie A è pronto ad esonerare l'allenatore: si tratta della Salernitana che farà fuori Paulo Sousa, in arrivo la scelta del nuovo allenatore con il cambio imminente.

Salernitana: esonero Sousa, la scelta di Inzaghi

E' Inzaghi il nome forte se salta Sousa alla Salernitana. Incontro in corso con il nuovo allenatore Simone Inzaghi è ormai il candidato principale per approdare in Campania alla società di Iervolino.