Nuovo allenatore Napoli, Repubblica - ADL non smette di sognare Conte, tre le alternative: spunta Juric

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore dei partenopei, De Laurentiis cerca il tecnico a cui affidare il futuro prossimo della SSC Napoli. Un campionato molto deludente, a differenza di quello dello scorso anno che ha riportato a Napoli lo scudetto dei record, spinge il presidente a scegliere con accuratezza il futuro allenatore. Dopo l’arrivo di Francesco Calzona al posto di Walter Mazzarri, risultati e prestazioni non sono cambiati.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta già lavorando alla prossima stagione, il presidente cerca un nuovo allenatore capace di rilanciare la squadra e rispettarne le ambizioni. A scriverlo è l'edizione online di Repubblica:

"Calzona - a meno che non raggiunga un posto in Champions League in campionato - non verrà confermato sulla panchina del Napoli. Il sogno di De Laurentiis è portare all’ombra del Vesuvio Antonio Conte, ma l’ex allenatore del Tottenham finora non ha dato segnali di apertura. Vincenzo Italiano - molto vicino la scorsa estate - Ivan Juric e Stefano Pioli i nomi del campionato italiano più apprezzati dal presidente dei campioni d'Italia.

Il Napoli si appresta alla nuova rivoluzione tecnica, l’obiettivo è finire il campionato nel migliore dei modi, poi il nuovo corso ripartirà dalla scelta dell'allenatore, una scelta che stavolta De Laurentiis non dovrà sbagliare".