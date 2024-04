Nuovo allenatore Napoli, ADL punta il 'dentista' del calcio italiano

Calciomercato Napoli - Prossimo allenatore Napoli, ci sono le ultime notizie che riguardano la possibile scelta che può fare Aurelio De Laurentiis su chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli: la scelta di ADL

Napoli - In arrivo la scelta del nuovo allenatore del Napoli con il ds Manna che in questo momento sta valutando con il presidente De Laurentiis diversi nomi. Occhio alla scelta Gasperini, considerato 'il dentista' del calcio italiano e non solo, ora anche europeo dopo quello che è riuscito a fare in questi anni con la sua Atalanta. Potrebbe essere proprio lui la scelta finale per la panchina.