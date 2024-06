Nuovo allenatore Bari, De Laurentiis punta un amico di Conte

Calciomercato - Il Bari è pronto a scegliere il nuovo allenatore. De Laurentiis potrebbe annunciare da un momento all'altro il prossimo tecnico, un amico di Antonio Conte che arriverebbe con la sua benedizione.

Nuovo allenatore Bari: scelto l'amico di Conte

In casa Bari si lavora per il futuro dipo una stagione disastrosa che si è salvata nell'ultima gara stagionale con la vittoria dei playout che hanno evitato la retrocessione in Serie C. Intanto, ora è caccia al nuovo allenatore del Bari e c'è una lunga lista di tecnici accostati come Filippo Inzaghi, Andrea Sottil, Massimo Donati e ora anche Roberto D'Aversa come riporta il Corriere dello Sport, una candidatura, quella di D'Aversa, che arriverebbe a Bari con la benedizione del suo amico Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli e amatissimo dalla gente barese.