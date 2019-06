Il Napoli ha presentato la nuova maglia postando un video sui prorpri canali ufficiali Youtube. Ma da questo video si può scorgere anche qualche indizio di mercato. Raul Albiol, ad esempio, non c'è nella presentazione. E tra i big non risulta neanche Allan. Nel primo caso ormai l'affare con il Villarreal è chiuso. Per il brasiliano, invece, si attende l'evolvere del calciomercato.