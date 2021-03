Nuova avventura per Hamsik: è vicino al Goteborg! Sfuma il ritorno allo Slovan Bratislava

Ultime notizie calcio mercato - Dopo la rescissione consensuale con il Dalian, Marek Hamsik è pronto a ripartire. Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un suo ritorno in Slovacchia, nella squadra che lo aveva lanciato, vale a dire lo Slovan Bratislava. A quanto pare, però, il futuro dello slovacco sarà ancora lontano da casa. Stando a quanto raccontato da SportExpressen, sull’ex capitano del Napoli si sarebbe inserito il Göteborg, con l'affare che ora è in dirittura d'arrivo dopo che è sfumata in maniera quasi definitiva la pista Slovan.

