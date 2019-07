Sky - Napoli-James, il calciatore vuole solo l'azzurro! Contatti continui con Carlo e Davide Ancelotti, Giuntoli tranquillo sulla chiusura con il Real

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, la trattativa prosegue. James al Napoli, c'è ancora bisogno di tempo ma i segnali sono del tutto positivi anche oggi. Diverse le squadre sul talento del Real Madrid, ma il calcio Napoli è la priorità del calciatore colombiano che non vede l'ora di tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. Distanza tra Napoli e Real Madrid sulla formula della trattativa. Ecco le ultime riportate da Sky Sport ed evidenziate da CalcioNapoli24.

Ecco quanto riportato da Calcio Napoli 24:

Mercato Napoli - "Cristiano Giuntoli è tornato ieri in tarda serata da Madrid. Per James i tempi non saranno brevi, sintonia forte tra James e Ancelotti, contatti continui tra i due e anche con Davide. Il Napoli si fa forza della volontà del calciatore che vuole soltanto l'azzurro e conta di chiudere. Napoli e il Real sono distanti soltanto per una questione di bilancio, la disponibilità economica c'è per entrambi. Niente Atletico Madrid o Premier League, nella testa del calciatore c'è soltanto il Napoli, è la prima scelta di James. Tempo e pazienza per la trattativa James Rodriguez".

Inter news - "Icardi e Nainggolan sono dentro al gruppo per il momento, ma qualche volta non hanno preso parte alla tattica con il resto dei compagni. Domani Ausilio partirà per trattare con il Manchester per Lukaku".

Mercato Juve - "Per Icardi si andrà alle lunghe, il calciatore può partire anche ad agosto inoltrato. La Juventus ha preso informazioni per Lukaku, anche il Napoli si era affacciato ma poi ha deciso di guardare altrove. L'Inter sa di avere la preferenza del giocatore e non può perdere troppo tempo".