Non solo Samardzic, Repubblica: c'è anche lui in pole per il centrocampo

Calciomercato Napoli- “In mediana è valida la pista Soumaré del Leicester (in prestito al Siviglia) considerando che Anguissa è già partito per mettersi a disposizione del Camerun per la Coppa d’Africa, ma in pole position c’è sempre il danese Hobjerg del Tottenham, a patto che gli inglesi aprano al prestito senza obbligo di riscatto. Piace anche Pablo Fornals del West Ham”, è quanto si legge su La Repubblica oggi in edicola a proposito del centrocampo da rinforzare oltre un Lazar Samrdzic che sembra sempre più vicino all’azzurro.