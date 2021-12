Non solo Insigne, attaccante del Napoli.

Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb, il Toronto FC ha chiesto informazioni anche per Domenico Criscito, difensore del Genoa.

Non è una trattativa in fase avanzata come quella con Lorenzo Insigne. Ma il Toronto FC, negli ultimi giorni, ha preso contatti anche per per il capitano genoano.

Il difensore rossoblù, però, sembra essere legatissimo al suo club e già la scorsa estate aveva rifiutato offerte allettanti per restare a Genova.