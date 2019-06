Non solo il Napoli su Almendra, Tuttosport: "C'è anche la Juve, ma l'entourage ha dato priorità agli azzurri"

Non ci sarebbe solo il Napoli su Almendra. Ecco cosa scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Oltre al Napoli (il club preferito dal Boca), il Porto e il Monaco, di recente anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni agli xeneize. Dall’entourage del centrocampista classe 2000 dicono che Angelici voglia privilegiare il Napoli e si augurano che non siano stufi di questo tira e molla. Cosa molto probabile, perché il ds Giuntoli pare abbia tirato il freno a mano sulla trattativa da 20 milioni di euro, più le tasse che il Boca insisteva nel far pagare al club azzurro"