Non solo il Napoli su Cambiaghi, c'è anche un altro club di A: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Nicolò Cambiaghi è uno dei profili che interessano al Napoli. Antonio Conte cerca un profilo con quelle caratteristiche per diversificare qualcosa sugli esterni d’attacco. L’idea del nuovo allenatore sarebbe infatti quella di puntare ad un 3-4-3 come ai tempi del Tottenham.

Sull’esterno di proprietà dell’Atalanta, ma che ha giocato le ultime due stagioni con la maglia dell’Empoli, c’è l’interessamento da parte di Giovanni Manna che vede in Cambiaghi un calciatore con un grande potenziale tecnico ed in grado di dare una mano al gioco di Conte. Sul classe 2000 brianzolo, oltre al Napoli, registriamo anche l’interesse della Fiorentina del neo allenatore Palladino che vuole esterni offensivi con quelle caratteristiche per il suo 3-4-3 o 4-2-3-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA