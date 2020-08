Nodo portieri, Meret non digerisce un altro campionato da riserva: la situazione

Calciomercato Napoli - E' soprattutto il nodo portieri a tenere banca in casa azzurra per quest'estate singolare. Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

Karnezis andrà al Lille nell’ambito dell’operazione Osimhen e a Castel di Sangro ci sarà sicuramente Nikita Contini, reduce dalla buona esperienza maturata in serie B all’Entella. Il nodo da risolvere è quello di Alex Meret: i suoi procuratori quasi certamente incontreranno il Napoli in Abruzzo per capire se c’è un progetto del Napoli sul ventitreenne friulano nella prossima stagione. L’alternanza con Ospina è una strada che non porta da nessuna parte e Meret non digerisce un campionato da secondo, proprio nell’anno degli Europei.

Il portiere potrebbe arrivare a chiedere la cessione in prestito, in modo da trovare continuità e strappare la convocazione dal Ct Roberto Mancini. Difficile, però, che il Napoli accetti: l’ipotesi Roma, con il quale si lavora allo scambio Milik-Under, è stata scartata dal presidente De Laurentiis. Al giocatore, che ha giustamente parecchi estimatori in serie A, è interessato anche il Torino, che segue pure Luigi Sepe. Lo stesso Sepe potrebbe tornare nuovamente nell’orbita del Napoli qualora dovesse servire un portiere da affiancare ad Ospina.