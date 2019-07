No di James? Gazzetta: il Napoli non vuole farsi trovare spiazzato, Ancelotti ha già chiesto un'alternativa!

Ultime calciomercato Napoli - Il Napoli non vuole farsi trovare spiazzato in caso di no definitivo da parte del trequartista colombiano del Real Madrid James Rodriguez. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una delle alternative chieste da Ancelotti è l’attaccante ivoriano del Lilla Nicolas Pépé, 24 anni e grandi capacità di saltare l’uomo partendo da esterno. L’Inter lo aveva seguito a lungo in primavera. Ma si parla di una richiesta di 60 milioni per il cartellino. Complessa anche questa trattativa.

Ultimissime calcio Napoli su Pepè

Samir Khiat, agente di Pepè, ha dichiarato sul futuro del proprio assistito:

"Stiamo valutando il suo futuro con calma e serenità. Abbiamo anche contatti in Italia e Nicolas è aperto a tutto: l'obiettivo non è firmare, ma individuare la soluzione migliore per lui"