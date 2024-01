Ostigard al Genoa a rischio! Sky - Il club rossoblù prende Cittadini dal Monza

Calciomercato Napoli - Sebbene sia accostato ai liguri Leo Ostigard in uscita dal Napoli, il Genoa sta lavorando per prendere Giorgio Cittadini, difensore centrale classe 2002. Ora in forza al Monza, il giovane difensore è di proprietà dell'Atalanta.

AGGIORNAMENTO 23:05 - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", aggiungendo nuovi dettagli:

"Giornata di difensori: il Napoli ha praticamente raggiunto l'accordo con l'Udinese per Nehuen Perez. Il Genoa ha scelto il giovane difensore che cercava, si tratta di Cittadini che arriverà dal Monza. Attenzione, questo potrebbe mettere a rischio l'arrivo di Ostigard dal Napoli. L'arrivo di Cittadini potrebbe mettere a rischio quello di Ostigard dal Napoli".

Un'ora fa, con una ultim'ora Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport scriveva: