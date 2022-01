Calciomercato Napoli - Reinildo Mandava non sarà un giocatore del Napoli. Il calciatore in queste ore è in viaggio verso Madrid dove è atteso dall'Atletico per le consuete visite mediche di rito prima della firma del contratto. In Allegato la foto postata da collega Pedro Sepùlveda del portale Sic Noticias.