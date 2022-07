ULTIM'ORA - Niente Napoli per Broja, firma a un passo col West Ham!

Calciomercato Napoli, sfuma anche l'obiettivo Armando Borja. Ad annunciarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Ecco il suo messaggio su Twiter:

"Il West Ham è vicino alla firma di Armando Broja. I colloqui stanno procedendo con il Chelsea, il West Ham insiste per un accordo a titolo definitivo dopo la presentazione dell'offerta ufficiale, ma tocca al Chelsea dare il via libera totale, con i blues che preferirebbero il prestito secco. Broja ha inoltre accettato condizioni contrattuali propostegli dal West Ham: tutte le parti si stanno avvicinando per la chiusura dell'affare".