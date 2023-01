Niente Napoli, Kiwior lascia lo Spezia: affare da 30 milioni, visite nel weekend con un top club di Premier

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Svolta nella trattativa tra l'Arsenal e lo Spezia per Jakub Kiwior, che lascerà il club ligure per trasferirsi a Londra. Come riportano i colleghi di TMW, dopo una lunga contrattazione il club inglese è infatti arrivato ad accontentare le richieste dello Spezia, arrivando a 30 milioni di euro: 25 di parte fissa e 5 di bonus, con il giocatore che dovrebbe lasciare l'Italia già nel weekend per svolgere le visite mediche.

Niente Napoli quindi per il difensore polacco, che più volte nel corso dei mesi era stato accostato alla squadra partenopea.