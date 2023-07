Niente Juve per Parisi, l'obiettivo azzurro gelato da una risposta dei dirigenti bianconeri

Calciomercato Juve - Il portale Calciomercato.it riporta l'interesse della Juventus per due esterni di fascia: oltre al profilo di Castagne, ex atalantino, la Juve ha sondato anche Parisi, difensore dell’Empoli che ha giocato all’ultimo Europeo U21.

“Il nome di Parisi è in cima alla lista dei desideri della Juventus. La volontà del calciatore è ormai chiara; tuttavia fino a questo momento la trattativa con l’Empoli non è entrata nel vivo. I toscani infatti valutano il proprio gioiello non meno di 15 milioni di euro: soldi che attualmente per esigenze di bilancio la Juve non può investire nell’immediato, a meno di cessioni improvvise”.

L’impossibilità di affondare il colpo da parte della Juventus sembra confermata anche da Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport che durante una diretta Twitch del canale “Juventibus” ha dichiarato queste parole riportate da Il Napolista:

"La Juventus ha comunicato all’entourage di Parisi di non avere la disponibilità necessaria per affondare il colpo in questo momento".