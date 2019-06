Niente James per l'Atletico: dopo Joao Felix gli spagnoli puntano Rebic

L’Atletico Madrid continua a guardarsi intorno in cerca di giocatori per rinforzare la squadra. In attesa dell’ufficialità di Joao Felix, i colchoneros, stando a quanto riporta Sky Germania, hanno messo gli occhi anche su Ante Rebic, esterno croato ex viola in forza all’Eintracht Francoforte. E il club tedesco avrebbe già fissato il prezzo per assicurarsi il vicecampione del mondo: 40 milioni di euro. Se si chiudesse questo affare, le possibilità degli spagnoli di arrivare a James Rodriguez sarebbero praticamente nulle.