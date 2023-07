Calciomercato Napoli - Niente amichevole ieri per Hirving Lozano: il messicano è rimasto ai margini, a bordo campo, e questa volta i problemi fisici non c'entrano.

Mercato Napoli, Lozano rischia l'esclusione

Il messicano, piuttosto, paga la situazione contrattuale data la scadenza nel 2024. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, il Napoli spinge per la cessione e senza un rinnovo rischia davvero una stagione ai margini.