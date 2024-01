Ngonge-Napoli, Romano annuncia: "Domani le visite mediche, gli azzurri lo vogliono in Arabia se dovessero andare in finale"

Calciomercato Napoli. E' fatta per l'arrivo di Cyril Ngonge al Napoli: l'attaccante belga del Verona è ormai prossimo a vestire la maglia azzurra.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha riportato alcuni importanti aggiornamenti nella trattativa Ngonge:

Accordo con il Verona per 20 milioni, la parte principale delle visite mediche è stata riprogrammata giovedì. A seguire ci sarà la firma del contratto. Se il Napoli accede alla finale di Supercoppa, il club vuole anche che Ngonge si rechi in Arabia Saudita per unirsi alla squadra.