Ngonge-Napoli, Il Mattino: azzurri in pole position, ecco a che cifra si può chiudere

Calciomercato Napoli - Obiettivo Cyril Ngonge per l’attacco, perché il club azzurro ha deciso di rinforzare anche il reparto avanzato per provare a recuperare una stagione finora da incubo.

Mercato Napoli, Ngonge possibile rinforzo

Così occhi sull’esterno offensivo del Verona, protagonista di un ottimo girone d’andata in Serie A, finito sul taccuino di diversi club importanti. Si tratta di un affare da 12 milioni di euro con la società interessata a vendere per far cassa, e il Napoli - assicura il quotidiano - al momento è in pole: tuttavia il suo eventuale approdo non comporterà un addio di Matteo Politano che - anzi - firmerà il rinnovo con gli azzurri accantonando le sirene arabe.