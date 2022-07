Neto-Barcellona, rescissione vicina: Napoli e Fulham in agguato, rifiutati altri due club | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, clamorosa ultima ora: Neto sta per rescindere il contratto con il Barcellona! Ad annunciare la possibile svolta nella trattativa con il portiere brasiliano è il giornalista Alessandro Marrazzo, in esclusiva per CalcioNapoli24, che riferisce l'imminente addio di Neto al Barça.

Calciomercato: Neto al Napoli, trattativa in corso

Sempre secondo quanto riferito, Norberto Neto avrebbe voglia di tornare in Italia e starebbe trattando anche con il Napoli. Il giocatore vorrebbe decidere il suo futuro a stretto giro e nelle prossime 48 ore potrebbero esserci novità sostanziali in tal senso.

Al momento Neto ha richieste anche dal Fulham, in Premier League, ma la sua priorità sembrerebbe essere la Serie A, dove ha già giocato con Juventus e Fiorentina. Neto ha già rifiutato un'offerta da 3 milioni di euro all'anno dall'Espanyol, l'altro club di Barcellona ed ha rifiutato anche l'offerta del Celta Vigo.

Al Barcellona percepiva un ingaggio netto da 5 milioni di euro e adesso sembra intenzionato a firmare con il miglior offerente. Per il Napoli potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione a parametro zero per sostituire Ospina ed affiancare Alex Meret.