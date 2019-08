David Neres ha rinnovato ieri il suo contratto con l'Ajax, ma è stato vicino a vestire la maglia del Napoli in questa sessione di calciomercato. Secondo il De Telegraaf, De Laurentiis aveva offerto 50 milioni per l'ala brasiliana ma Overmars ha respinto ogni avances perché non voleva cedere un altro gioiello dopo De Jong e De Ligt.