Negro, la maledizione continua: rescinde con il Pontedera, il motivo [ESCLUSIVA]

Una carriera di alti e bassi condita anche da un po' di sfortuna: è la storia di Antonio Negro. Tante le aspettative su di lui, al primo infortunio di Milik tutti pensavano che fosse lui il sostituto dell'attaccante polacco. Un giovane napoletano che in Primavera ha dimostrato qualità indiscusse ma non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio giusto tra i professionisti.

Dopo i prestiti alla Paganese e al Latina, quest'estate si era trasferito a titolo definitivo al Pontedera per la consacrazioe nel mondo dei professionisti. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, l'attaccante ha rescisso con il club toscano. Le poche presenze e lo scarso minutaggio è la motivazione principale. 10 presenze e 87 minuti in Lega Pro, la media di circa otto minuti a partita.

di Simone Scala

