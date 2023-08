Ndombele, addio Tottenham: pronto il trasferimento al Galatasaray!

Tanguy Ndombele verso il Galatasaray! L'ex centrocampista del Napoli, terminata la sua avventura in prestito in azzurro, è tornato al Tottenham Hotspur ma per lui ci sono poche chances di essere integrato in squadra.

Il club londinese vuole liberarsi del suo cartellino anche e soprattutto per tagliare il monte ingaggi e per Ndombele sembra essere pronto un trasferimento in Turchia.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Mirror, il Galatasaray sarebbe pronto a sborsare 11 milioni di sterline per acquistare Ndombele dal Tottenham.