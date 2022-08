CorrSera a sorpresa: cresce l'idea Keylor Navas, il portiere e la famiglia hanno chiesto info su club e città!

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto della situazione sulle principali trattative che il club azzurro sta portando avanti per completare l'organico in vista dell'esordio con l'Hellas Verona in programma lunedì 15 agosto alle 18.30 allo stadio Bentegodi.

Anche il Napoli va all’attacco e si avvicina a Raspadori come erede di Mertens. Parentesi: il belga, svincolato, è vicino al Galatasaray che ha offerto 4 milioni più bonus per due anni, con rinnovo automatico in caso di qualificazione dei turchi alla Champions League. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intanto, ha annunciato l’intenzione di conferirgli la cittadinanza onoraria. Il dopo Mertens porta, appunto, a Raspadori. La strada è tracciata ma non è ancora in discesa, nonostante l’incontro di ieri tra il presidente De Laurentiis e l’ad del Sassuolo, Carnevali. Resta una distanza di circa 10 milioni tra l’offerta del Napoli (30 milioni) e la richiesta del club emiliano (40). Servirà almeno un’altra puntata, così come per risolvere la questione dei bonus da riconoscere al Chelsea per il prestito del portiere Kepa. In alternativa, cresce l’idea Keylor Navas del Psg: il giocatore e la sua famiglia hanno iniziato a informarsi su club e città.