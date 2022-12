Zaniolo al Napoli, Gazzetta: contattato l'agente! Se non rinnova pronto l'assalto, piano e cifre

Calciomercato Napoli, spunta la clamorosa pista Zaniolo per il futuro. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola secondo cui il club partenopeo, capace a valorizzare i talenti, è diventato tra i più ambiti in ambito internazionale dai potenziali craque. Per la rosea oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane e ambiziosa, capace di primeggiare e di esprimere un calcio di alto livello, calamita l’attenzione di giocatori importanti. Il jolly offensivo giallorosso era valutato fino a qualche mese fa 50-60 milioni ed ha chiesto alla famiglie Friedkin circa 4 mln per rinnovare il contratto, ma con la scadenza nel 2024 e senza accordi le cose potrebbero cambiare nonostante a Roma si trovi molto bene. Giuntoli è in agguato.

Zaniolo Roma Napoli

Zaniolo-Napoli, il piano mercato: cifre e dettagli

Secondo Gazzetta il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia – l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto in scadenza nel 2024 e sa che ora può compiere l’ultimo salto di qualità.

Non è solo una questione di soldi, ma di crescita. Il Napoli, da parte sua, sa che deve cercare di mantenere il gap di vantaggio accumulato al momento sulle concorrenti e guardare ad altri talenti per il futuro diventa fondamentale. Soprattutto quando in estate diventerà probabile la partenza di Hirving Lozano, in scadenza anche lui nel 2024 e poco propenso a un ridimensionamento dell’ingaggio (4,5 milioni netti)".

Secondo Gazzetta entro giovedì ci sarà un summit tra l'agente e il general manager giallorosso Tiago Pinto prima della sua partenza per il Portogallo anche per discutere per il baby Tripi, un profilo molto appetito all'estero. Zaniolo, chiosa il quotidiano, stima molto Spalletti. Morale: la prima scelta resta sempre la permanenza a Roma, ma se il rinnovo diventasse chimera, Napoli sarebbe soluzione gradita.