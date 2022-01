CdM - Visite mediche Tuanzebe nelle prossime ore: non giocherà contro la Juve

Ultime notizie di calcio mercato sul Napoli con le visite mediche del nuovo acquisto Tuanzebe nelle prossime ore, è atteso in città per firmare ed essere annunciato.

Napoli, visite mediche Tuanzebe

Napoli a lavoro sugli ultimi aspetti burocratici del trasferimento di Axel Tuanzebe. Si tratta di un extracomunitario causa Brexit, questo il motivo dei tempi tecnici più lunghi. Come rivelato dal Corriere del Mezzogiorno, se tutto andrà per il verso giusto, le visite mediche di Tuanzebe con il Napoli dovrebbero essere programmate tra giovedì e venerdì. Il difensore in arrivo dal Manchester United contro la Juventus non ci sarà, potrebbe essere convocato contro la Samp domenica o mercoledì prossimo in Coppa Italia contro la Fiorentina.

