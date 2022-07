Vertice telefonico Napoli-Verona, assalto a Simeone e Barak: possibile scelta a sorpresa su Elmas

Calciomercato Napoli. Le trattative in casa azzurra entrano nel vivo in queste ore: De Laurentiis sta provando a rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti dopo le tante cessioni eccellenti.

Elmas

Napoli su Simeone e Barak: Elmas ceduto?

Come riportato da Il Mattino, oggi ci sarà una call tra Napoli e Verona per parlare di Simeone e Barak: da tenere d'occhio la posizione di Elmas, non più così certo di restare in azzurro.