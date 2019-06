Ultime notizie SSc Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Verdi? E' tra i giocatori sospesi. Atalanta, Torino e Roma potrebbero farsi avanti. Il Napoli non lo vende per meno di 20 milioni. Si potrebbe anche optare per il prestito".