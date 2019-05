Sole 24 Ore - SSC Napoli, anche altre banche interessate all'acquisto! ADL vuole investire in un club estero, cederebbe sopra i 500 mln

Aurelio De Laurentiis vuole cedere la SSC Napoli? Un'analisi del Sole 24 Ore cerca di rispondere a questo quesito. In primis torna sulla notizia lanciata da Radio Marte circa la figura di Lazard, storica banca con esperienza decennale, che si sarebbe interessata al dossier del club partenopeo per una eventuale valutazione. Secondo il Sole 24 Ore, infatti, Lazard non avrebbe un mandato ufficiale e non sarebbe l'unica banca interessata al Calcio Napoli.

Napoli, De Laurentiis vende?

Il principale quotidiano economico italiano ribadisce che, al momento, la volontà di Aurelio De Laurentiis più che cedere il Napoli è quella di rilanciare la SSC Bari. Anzi il patron in questa fase sta pensando ad acquistare un club estero. Solo in questo caso, riferisce il Sole 24 Ore, sarebbe disposto a cedere il Napoli ad una cifra superiore ai 500 milioni di euro.

Il Napoli è attualmente l’unico club, tra le grandi della Serie A, ad avere un bilancio in ordine, anzi genera cassa. Inoltre ha un pubblico fidelizzato, vero punto di forza di un asset nell’intrattenimento.

Il presidente del Napoli nell'ultima intervista al Corriere dello Sport ha dichiarato: