UFFICIALE - De Laurentiis annuncia anche Mathias Olivera: "Benvenuto"

Calciomercato Napoli - Serata di annunci in casa Napoli: dopo il tweet relativo al riscatto di Frank Anguissa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti annunciato anche Mathias Olivera in arrivo dal Getafe dopo le visite mediche di ieri. "Benvenuto Mathias", ha scritto il patron partenopeo.

Salgono così a tre gli acquisti di questa sessione estiva considerando anche l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia anticipato in largo anticipo dal presidente partenopeo. Il georgiano approda in azzurro a parametro zero, mentre per il terzino sudamericano e il centrocampista africano la società verserà rispettivamente 15 milioni per parte nelle casse delle due società.