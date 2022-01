Napoli, Tuanzebe ha già svolto le visite mediche: a breve l'annuncio

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Sarà verosimilmente Axel Tanzebe il primo colpo di questo primo mercato invernale in casa Napoli. Il centrale, infatti, arriva in prestito dal Manchester United, lasciando anzitempo l'Aston Villa, dove ha giocato i primi sei mesi del campionato a titolo temporaneo. Il giocatore in giornata è arrivato nel capoluogo campano ed ha sostenuto, come raccontato da Sky Sport, le visite mediche.

Napoli, visite mediche per Tuanzebe

Successivamente il calciatore è tornato in Inghilterra, probabilmente per sbrigare le ultime pratiche e tornare poi all'ombra del Vesuvio per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura con la maglia del Napoli. A questo punto manca davvero solo l'annuncio.