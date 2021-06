Napoli tra Wijndal e Reinildo, CorSport: Giuntoli ha tentato di sistemare il caso terzino giocando in anticipo

Calciomercato Napoli - Il tiro mancino che il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha tentato di sistemare giocando in anticipo è stato rifilato su quella fascia che - da quando Ghoulam ha smesso di essere se stesso - insegue tracce affascinanti come racconta il CorSport.

"Nell’elenco del diesse un posto lo ha occupato Owen Wijndal dell’Az, ma i costi sono lievitati e la crisi spalancatasi con l’ammanco dei 50 milioni della qualificazione in Champions ha indotto a virare, ma con soddisfazione, su Reinildo Mandava del Lilla, contratto in scadenza tra dodici mesi che accerchiato dalle domande di A Bola è rimasto sulla difensiva e rifugiandosi elegantemente in ovvie disquisizioni: «Ho un contratto con il Lilla fino al 2022 e ho intenzione di rispettarlo, senza pensare alla possibilità di partire»