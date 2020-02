Napoli su Vlahovic? CorSport: gli azzurri lo avevano individuato come terminale offensivo del gioco di Gattuso!

Notizie calcio Napoli - Dusan Vlahovic, attaccante serbo di 20 anni in forza alla Fiorentina, potrebbe diventare presto un obiettivo di mercato del Napoli? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Presto il suo entourage si siederà al tavolo della trattativa per discutere del prolungamento del contratto, perché ormai da qualche mese su di lui si sono accesi i riflettori del calcio che conta, italiano e non solo. La Roma lo aveva individuato come vice Dzeko, il Napoli come terminale offensivo del gioco di Gattuso, eppure di questa potenziale pioggia di milioni la Fiorentina di Rocco Commisso non ha nemmeno voluto sentir parlare. Gli è stata costruita una muraglia attorno”