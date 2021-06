Napoli su un centrale difensivo! Spalletti punta su Manolas, a Dimaro valuterà un rientrante da un prestito

Napoli Calcio - Un difensore centrale e un terzino sinistro, i primi movimenti in entrata sul mercato del Napoli riguarderanno la difesa come racconta Il Mattino.

“Senesi l'argentino del Feyenoord è uno degli obiettivi del club: la valutazione è di circa venti milioni. Un'operazione in entrata sarà necessaria per l'uscita di Maksimovic. Per Koulibaly dipenderà dalle offerte che arriveranno, il senegalese si trova bene a Napoli. Torna per fine prestito Luperto, farà parte dei convocati per il ritiro di Dimaro. Per Manolas possibile interessamento dell'Olimpiakos, il greco è sotto contratto per altri tre anni e ha un ingaggio di circa 4 milioni a stagione. Spalletti punta su di lui per il reparto”