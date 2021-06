Napoli su Berge! Gazzetta: c'è l'ok di Spalletti, lo Sheffield fissa il prezzo. Giuntoli studia la formula per chiudere il primo acquisto

Calciomercato Napoli - Il Napoli si muove sul mercato, come racconta la Gazzetta dello Sport, tentativo fatto con lo Sheffield United per acquistare Sander Berge, 23 anni, centrocampista norvegese.

"Per il metodista dello Sheffield c’è anche l’assenso di Luciano Spalletti, che vorrebbe avere l’organico al completo per l’inizio del ritiro, fissato per il 15 luglio, a Dimaro, in Trentino.

Se lo Sheffield United continua a pretendere 12 milioni per il cartellino, è quanto meno opportuno che il Napoli chieda delle garanzie. L’impressione è che Giuntoli lo possa chiedere in prestito, concordando poi l’obbligo di riscatto"