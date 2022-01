Napoli su Bajrami! Gazzetta: Spalletti lo apprezza, gli azzurri cercano fantasia e gol per il dopo-Insigne

Napoli e Lazio anticipano le mosse per bruciare la concorrenza su Nedim Bajrami, centrocampista offensivo dell'Empoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Ha messo in stand by la pista Sassuolo, erano pronti 10 milioni. Il presidente Corsi aspetta che i sondaggi si trasformino in offerte. Napoli e Lazio si sono iscritte alla corsa per Bajrami. Gli azzurri si muovono in anticipo e cercano fantasia e gol per sostituire il partente Lorenzo Insigne. Spalletti apprezza Bajrami, così come Maurizio Sarri. E gli uomini di mercato della Lazio sottotraccia si sono già informati con l’Empoli per capire i margini dell’affare"