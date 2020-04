Napoli su Azmoun, contatti frequenti con l'entourage! Fissata la cifra, ma va liberato un posto

Calciomercato Napoli - Il mercato non si ferma nemmeno in tempi di coronavirus. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il club azzurro sta monitoranto Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo e sono sempre più frequenti i contatti con l'entourage.

Mercato Napoli, la cifra per Azmoun

La concorrenza però è agguerrita: per l'attaccante classe 95, infatti, si sono mosse sia Atletico Madrid che West Ham. Potrebbero bastare 25-30 milioni per chiudere l'affare, ma andrebbe liberato lo slot da extracomunitario con una cessione di Hirving Lozano. Messicano che è sempre nel mirino di Carlo Ancelotti che lo porterebbe volentieri all'Everton.