Napoli su Adama Traoré! Sportitalia: "Occasione a parametro zero"

"Attenzione sempre al profilo di Adama Traoré, già segnalato". C'è anche lui tra gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Ultime notizie: ad affermarlo è il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, secondo cui il Napoli resta vigile sulle evoluzioni conscio del fatto che "Traoré è interessato a un eventuale futuro in Italia".

Si tratterebbe per il Napoli di un occasione a parametro zero in estate, dal momento che Adama Traore è in scadenza con il Wolverhampton, il suo club d'appartenenza. Lui ha già ricevuto più di un'offerta di rinnovo ed ha diverse squadre turche che gli fanno la corte.

Classe 1996, Traorè è un centrocampista spagnolo di origini maliane, cresciuto nelle giovanili del Barcellona.