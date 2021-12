Il Mattino - Napoli: oggi vertice Spalletti-De Laurentiis, il motivo

Ultimissime notizie sul Napoli calcio e il vertice tra il presidente De Laureniis e l'allenatore Luciano Spalletti. Ci sono aggiornamenti riguardo le mosse prossime del Napoli ed è anche svelato il motivo, i due avranno un summit che riguarderà anche il calciomercato.

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino sulle mossse del Napoli con il vertice tra De Laurentiis e Spalletti. E' oggi che i due avranno un incontro e il quotidiano svela il motivo.

E attendiamo anche il vertice di quest'oggi tra Spalletti e De Laurentiis telefonico. Il patron, poi, per qualche giorno si sposterà in montagna da dove seguirà le fasi del mercato di gennaio che sta per ripartite. D'altronde, serve il ricambio numerico di Manolas e c'è solo uno slot lasciato libero, per intenderci.

Non verranno fatti sforzi a gennaio, anche se un paio di investimenti felici potrebbero avvicinare la squadra alla zona Champions. Ma la risposta è no. Una qualificazione all'Europa che conta aggiusterebbe il bilancio, ma resta la necessità di sforbiciare il monte-ingaggi, quindi senza fare investimenti pesanti.