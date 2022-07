Napoli-Simeone, da Verona: ecco cosa manca per la chiusura

Calciomercato Napoli- E' caldo l'asse Napoli-Verona per una trattativa che potrebbe portare Giovanni Simeone in azzurro. Ecco quanto si legge dal Corriere di Verona:

Sempre fitto, intanto, il tavolo col Napoli per Giovanni Simeone, legato alla cessione dal club azzurro al Monza di Andrea Petagna. Una volta concluso il trasferimento in Brianza, i partenopei potranno completare l’ingaggio del Cholito, per il quale è pronto un contratto triennale. Al Verona arriverà una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni.