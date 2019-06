Napoli scatenato, arriva anche Manolas! Gazzetta - La Roma apre alle contropartite, il greco vuole l'azzurro: si può chiudere nei prossimi giorni

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Non solo James Rodriguez, il Napoli avrebbe chiuso anche il colpo Kostas Manolas con la Roma. I giallorossi avrebbero accettato l'offerta degli azzurri.

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il colpo James Rodriguez sarebbe la volta di quello relativo a Kostas Manolas:

"Insieme con James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma, infatti, Kostas Manolas. Il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare la contropartita tecnica a copertura di parte della clausola rescissoria che è di 36 milioni di euro: in gioco ci sono Mertens e Diawara, anche se su quest’ultimo si è fiondato anche il Milan: ieri pomeriggio, il procuratore del centrocampista guineano è stato nella sede rossonera per discutere del suo assistito. Anche per Manolas, come per James Rodriguez, la situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: i due giocatori hanno espresso la volontà di trasferirsi a Napoli".