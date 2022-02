Tmw - Il Napoli ha deciso: riscatterà Anguissa! Gli azzurri chiederanno uno scontro al Fulham

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Tra i migliori della prima parte di stagione in casa Napoli non si può non annoverare Frank Zambo Anguissa che, arrivato in prestito dal Fulham, ha sorpreso tutti a suon di grandi prestazioni e di prove maiuscole. Ricordiamo che il calciatore è arrivato all'ombra del Vesuvio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni ed in tal senso arrivano delle novità da Tuttomercatoweb.

Anguissa-Napoli, le ultime

A quanto pare, infatti, gli azzurri hanno deciso di riscattare il calciatore, ma chiederanno agli inglesi uno sconto rispetto ai 15 milioni concordati in estate. Nel caso in cui, però, i Cottagers dovesse continuare a chiedere a cifra stabilita, allora non è da escludere che il club di De Laurentiis possa comunque fare questo investimento per regalare a Luciano Spalletti anche per l'anno prossimo un elemento con caratteristiche uniche nella rosa del Napoli.