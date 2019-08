Calciomercato Napoli - Il giornalista RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: "Campana? Non mi arrivano segnali incoraggianti dal Napoli. Rinnovi Mertens e Callejon? Ad oggi non c'è la volontà del Napoli di rinnovare con il belga, magari ci sarà in corso d'opera. Per lo spagnolo invece ci sono più possibilità".